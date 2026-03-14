歌手の千昌夫（78）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻、孫、長女夫婦との“顔出し”ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】まるで“映画のワンシーン”78歳・千昌夫が公開した妻＆長女家族との集合ショット投稿では「長女ナターシャ夫婦孫娘女房」とつづられ、「#家族写真 #娘夫婦 #女房 #千昌夫」と家族愛を感じるハッシュタグを添えて、全員が笑顔を見せた家族集合ショットを公開した。ビーチをバックに