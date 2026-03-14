◇第6回WBC準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国が投打のかみ合う7回コールド勝利で韓国を下し、準決勝進出一番乗りを決めた。試合後の公式会見に出席したアルバート・プホルス監督（46）は試合を振り返り、優勝に向けての手応えを話した。2回に3点を先行すると、3回には4安打に3四球を絡める打者10人攻撃で4得点。7―0の7回2死一、三塁、ウェルズが3点弾を放ち、コール