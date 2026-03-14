自民党県連はきょう先月の衆院選後、初めてとなる支部長らを集めた会合を開き、衆院選の総括と党勢拡大に向けた方針などについて確認しました。会合には県連の役職を解任された田畑裕明議員も来賓として出席しました。会合には先月の衆院選で当選した県関係の5人の国会議員も出席し、支援に感謝を述べました。このうち無断・架空の党員登録問題を受けて県連の役職を解任され、衆院選では比例にくら替えし当選した田畑裕明議員は、