亀梨和也（40）がNHKスペシャル時代劇「銭形平次」（総合テレビで今夏、BS8Kで3月23日午後5時から放送）で主演することが14日、分かった。東映とのタッグで制作するリブート作で、同局は「スタイリッシュでアクティブ、そしてポップな“令和の平次”が“爆誕”します！」としている。今回は、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至った、ある大事件を描く。混迷する令和の今、飽くことなく真実を追い求め