元フジテレビの中村仁美アナウンサーと、お笑いコンビおぎやはぎの小木博明が１３日に配信された「雑誌ＳＴＯＲＹ公式チャンネル」に出演した。「妻と夫の爆笑バトル『家の中だけ、まだ昭和が終わってない！』」と題し、中村アナは夫のさまぁ〜ず大竹一樹の言葉に納得がいかないことを打ち明けた。中村アナは「夫が大河ドラマを見ていて。すごい音量で見ていたんです。その横でうちの次男が宿題やってたんです。うちはダイニン