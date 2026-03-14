山梨・中央市で突然、逆走車が向かってくる瞬間がカメラに捉えられた。遭遇したドライバーは、交差点を曲がった先で対向車線から逆走車が現れたと語っている。一方、愛知・常滑市でも逆走車が出現した。突然現われた“逆走車”に驚愕山梨・中央市で2日、道路を走っていたドライバーが「あっぶね」と声をあげて驚く様子が捉えられていた。一体、何を目にしていたのか。目撃者が交差点で信号待ちをしていると、1台の白い軽自動車が左