乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）のポストカードに使用される、透明感あふれる氷上のスケート姿ショットが14日、解禁された。写真集のパネル展がTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと、丸善ラゾーナ川崎店で開催されると発表され、開催店舗の名前にちなんで「かわさき×さくら展」と銘打たれた。期間中にTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと丸善ラゾーナ川崎店で同写真集