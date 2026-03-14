ワンコのために新しいハウスを買ったら、サイズ違いで届いて…？ワンコが小さめのハウスに入ろうと奮闘する姿と、まさかの結末が話題に。投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破し、「最高」「面白すぎる」「めちゃくちゃ笑った」といった声が寄せられています。 【動画：犬用ハウスが『サイズ違いで届いた』結果→犬が無理やり入ろうとして…思わず吹き出す『まさかの結末』】 サイズ違いのハウスが届いたら… TikTokアカウ