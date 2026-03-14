南極大陸の壮大な景色や観測を行う隊員の姿などを記録した写真展が、14日から秋田市で開かれています。秋田市のさきがけホールでは14日から、秋田魁新報社の記者大久保瑠衣さんが南極で撮影した写真およそ40点が展示されています。おととし12月から南極観測船しらせに乗って第66次南極地域観測隊に同行取材した大久保さん。およそ4か月にわたり壮大な自然と観測に励む隊員の姿を追いました写真展は26日までで、14日は午後1時