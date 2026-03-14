サンフロンティアホテルマネジメントは、「日和テラス軽井沢Spa＆Resort」を2028年3月に開業する。建物は地上2階建て。客室はダブル、ツイン、トリプルの3タイプ全81室を設ける。室内は自然素材を基調としたインテリアを配し、大きな窓やソファとテーブルを備える。ロビーラウンジは暖炉と浅間山を望むテラス席を備え、夕方にドリンクを無料で提供する。万座温泉由来人工温泉の大浴場は、浅間山を望むことができ、男性湯にはサウナ