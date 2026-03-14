エア・アスタナは、アルマトイ〜上海/浦東線を3月30日に開設する。アルマトイ発が火・木・日曜、上海/浦東発が月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間はアルマトイ発が6時間15分、上海/浦東発が7時間35分。エア・アスタナは現在、北京、広州、三亜、ウルムチの中国4都市へ乗り入れている。■ダイヤKC281アルマトイ（19：10）〜上海/浦東（04：25+1）／火・木・日KC282上海/浦東（05：40