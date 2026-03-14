先発したリュ・ヒョンジン。しかし、百戦錬磨のベテランもあっけなく捕まった(C)Getty Imagesショッキングな敗北だ。現地時間3月13日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に10-0で7回コールド負け。ナインもベンチで茫然自失となる結果で、2009年大会以来のベスト4進出の夢は潰えた。【動画】韓国投手陣崩壊ドミニカがコールド勝利