北海道白老町で、メガソーラー建設を計画しているシンガポールの企業がきのう(2026年3月13日)、住民説明会を開きました。住民らは計画の撤回を求め反発の声をあげています。（住民）「（津波が来た場合）逃げ場所がないのにそれでも関係なく施設を作るの？」住民説明会を開いたのは、白老町でメガソーラーの建設計画を進めているシンガポールに本社を置くインフラ開発企業、「エクイスグル