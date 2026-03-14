14日朝、県内各地で冷え込み錦江町田代では氷点下3.6度を観測するなど寒い朝となりました。14日朝の県内は寒気の流れ込みと放射冷却の影響で各地で冷え込み錦江町田代で氷点下3.6度伊佐市大口で氷点下1.8度鹿屋市で氷点下1.1度と最も寒い時期を下回る気温となりました。また鹿児島市でも4.7度と2月上旬並みの寒い朝となりました。日中の最高気温は鹿児島市で18度の予想で1日の寒暖差が大きくなりますので体調管理などにお