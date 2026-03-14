フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが１４日までに自身のＳＮＳを更新。愛娘への最後の弁当作りを終えたことを報告した。西山アナはインスタグラムを更新し、「今日が娘の最後のお弁当でした。いつもバタバタしていて、登校時間までに作るので精一杯。幼稚園と中学高校の９年間ブロッコリーとミニトマトには助けられました。手の込んだ物は作れませんでしたが、沢山食べてくれてありがとう。これからも、元気に成長してくださ