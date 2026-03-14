TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の公式サイトが14日に更新され、放送内容について「配慮に欠ける表現がありました」と謝罪した。サイトでは「『5時に夢中！』放送内容に関するお詫び」と投稿。「3月11日（水）に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がありました」と記した。「ホームページに寄せられた投稿を紹介する場面で、その内容を放送したもので