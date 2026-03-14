来週19日に、ワシントンで予定されている高市首相とトランプ大統領との首脳会談で、レアアースの開発で、日米で協力していくことを決める方向で調整に入ったことが分かりました。 レアアースは半導体や電気自動車のモーターなどに使われ、ハイテク産業に欠かすことのできない重要鉱物です。中国が世界の生産量の大半を握る中で、日米ともにレアアースの確保が喫緊の課題となっています。こうした中、19日の高市首相とトランプ大統