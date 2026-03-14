カーリング女子の世界選手権（現地時間１４日開幕、カナダ）を前に、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）のサードを担う吉田知那美が決意をつづった。ミラノ・コルティナ五輪の出場は逃すも、世界選手権の代表切符を奪取。世界一への挑戦権を得た吉田知は１４日に自身のインスタグラムを更新し「私たちロコ・ソラーレの拠点であり、ＪＤ（リンドコーチ）の故郷カルガリーでの世界選手権。私たちが楽しむこと、大好きな人たちに見せたい姿は