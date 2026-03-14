ドミニカ共和国のエース左腕、クリストファー・サンチェス投手（２９＝フィリーズ）が１３日（日本時間１４日）の韓国との準々決勝（ローンデポ・パーク）に先発し、５回を２安打無失点、４者連続を含む８奪三振の快投を披露した。１次ラウンドＤ組初戦のニカラグア戦はまさかの２回途中３失点だったが、この日はマーリンズの捕手ラミレスとのバッテリーで本来の投球を見せつけた。昨季１３勝をマークしてサイ・ヤング賞候補２