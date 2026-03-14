【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の杉浦太陽が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする3男のショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫「雰囲気似てる」第5子抱える3男の姿公開◆杉浦太陽、夢空ちゃんを抱っこする3男の姿公開杉浦は「夢空の事が大好きなコア兄ちゃん」とコメント。3男の幸空（こあ）くんが夢空ちゃんを膝に乗せて抱っこし、夢空ちゃんが幸空くんの方に笑顔を向けてい