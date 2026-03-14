少しずつ春の息吹が感じられるようになってきた今日この頃。お花見やピクニックに向けて、サンドイッチ作りの準備を始めませんか？ 専用ボックスから抜き型まで、便利なアイテムを種類豊富に集めてみました。? サンドイッチの具材を隅まで敷き詰めたい人へ食パンの上に置き、四隅までびっしり具材を敷き詰めることで一口目からベストバランスな味を楽しめるサンドイッチガイド。具材が崩れず安定するため、切る時もスムーズ。 \3,8