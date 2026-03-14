複雑な経歴を持つ珍しい個体フランス人が英国で右ハンドル仕様のシトロエンを購入し、母国（右側通行/左ハンドル）へ輸出するというのは、なんとも奇妙な話に聞こえる。しかし、20年前、あるフランス人愛好家が本当にそうした。そして一昨年、そのクルマを英国人に売却。現在では英国人が英国で楽しく運転しているのだ。【画像】フランスの気品が漂う上級モデル【シトロエンCXを詳しく見る】全40枚「フランス車が好きなんです」