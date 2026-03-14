女子プロゴルファーの有村智恵（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本戦観戦ショットを披露した。「WBCの日本対台湾戦を、また今年も #ニューバランス さんからチケットを頂き、子供と一緒に観戦させて頂きました」と書き出すと、東京ドーム前での自身と愛息のショットや、場内での親子観戦ショットなどをアップ。「現在の侍ジャパンは、現役選