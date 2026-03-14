タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ・18）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題し、マネージャーが厳選したという100個の質問に回答した。【動画】「やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも…」将来の“結婚願望”を明かす希空※11分50秒ごろ〜「結婚したいorしたくない」の問いには、「したいに決まってるじゃないですか」と即答。