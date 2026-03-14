◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）角界最長身197センチで東序二段39枚目の天昇山（21＝玉ノ井部屋）が東34枚目の結山（19＝放駒部屋）との「長身対決」を制し無傷の4連勝で勝ち越しを決めた。天昇山はもろ差しを許したものの、圧力をかけて前に出る。結山も懸命に粘ったものの、最後は土俵際で天昇山が大きな体を預けて寄り倒し。長身力士の力の入った攻防に館内から拍手が湧き上がった。勝った