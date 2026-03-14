【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日）【映像】集団パンク相次ぐ異例の光景（実際の様子）全米人気ナンバーワンのレース、NASCAR（ナスカー）の今季第4戦がアリゾナ州エイボンデールで開催された。レース中盤、4台のマシンが連続してタイヤをバーストさせる奇怪なトラブルが発生し、ファンを驚かせることとなった。312周で争われるレースの157周目、ノア・グラーグソンの