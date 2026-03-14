高市首相は14日、防衛大学校の卒業式で訓示し、卒業生に対して「過去の常識とらわれない柔軟な発想力・対応力を合わせ持って自己研鑽に励んでほしい」などとエールを送った。高市首相は、訓示の中で、「現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なものとなっている。皆さんの入校以降、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増すととともに、インド太平洋では、中国、北朝鮮のさらなる軍事力の