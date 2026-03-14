14日からJR東日本の運賃が平均7.1パーセント値上げされました。全面的な値上げは、消費税に伴う対応を除くとおよそ40年ぶりです。村田夢紀子・日本テレビ「午前1時過ぎです。この後あちらの運賃表が新しいものに変えられます」JR東日本は14日、運賃を平均7.1パーセント引き上げ、各駅では終電後、13日までの運賃表がはがされ、値上げ後の運賃表に切り替えられました。人件費や設備費の高騰などによるもので、消費税に伴う値上げを