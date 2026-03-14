お笑いコンビ・ザ・マミィの林田洋平さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の写真を公開し、心配の声が寄せられました。【写真】「首が太くなりすぎ」な相方「なんで太くなってんだ？？」林田さんは「【急募】酒井の首が太くなりすぎて困っています。どなたか酒井の首を細くできるエステ等をご存知ないでしょうか」とつづり、1枚の写真を投稿。相方の酒井貴士さんのソロショットですが、首が顔の横幅と同じかそれ以上