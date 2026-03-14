あなたの親も、医者から処方された薬を何種類も飲んでいるかもしれません。「薬をたくさん処方するほど医者が儲（もう）かる」からだといううわさ話もありますが、これは大きな誤解です。ではなぜ、高齢者は“薬漬け”にされてしまうのでしょうか。高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹氏の著書『「高齢者ぎらい」という病』では、日本の医療界が抱える構造的な欠陥や、高齢者が直面している不条理な現状を明らかにしていま