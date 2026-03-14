準々決勝○ドミニカ共和国10x−0韓国●＜現地時間3月13日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表が韓国代表に7回コールド勝ち。無敗優勝を成し遂げた2013年以来、3大会ぶりのベスト4入りを果たした。ドミニカ共和国は2回裏、一死一塁から6番ジュニオール・カミネロが左翼線へ二塁打を運ぶと、一塁走者のブラディミール・ゲレロJr.が身長188センチ、体重111キロの巨体