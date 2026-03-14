フルハイブリッドの廉価なベーシックグレードを新設定ホンダのタイ法人、ホンダオートモービルタイランドは2026年2月17日、「シビック」に新グレードを設定し、ハイブリッドパワートレイン「e：HEV（イーエイチイーブイ）」モデルのラインナップを強化しました。シビックは1972年、世界に先駆け公害対策を施した「CVCC」エンジンを搭載してデビューしました。【画像】超カッコいい！ これがホンダのミドルクラス“4ドアセダン