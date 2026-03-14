準々決勝のカナダー米国戦■カナダ ー 米国（日本時間14日・ヒューストン）優勝候補の米国代表が13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でカナダ代表と対戦。中盤まで5-0とリードしながらもカナダの猛追にあっており、「負けありうるな」とファンも心配している。まさかの苦戦だ。米国代表は初回の好機で内野ゴロの間に1点を先制。3回には相手の守備のミスも絡み2点を追加。6回にはピート