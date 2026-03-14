Image: yi gadget by Komorebi Mall こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。クライアントからの急な修正依頼。あるいは、クリエイティブなアイデアがふと降りてきた瞬間。そんなときに限って、Apple Pencilの充電がゼロだったときの喪失感。1度は経験があるのではないでしょうか？iPadの側面に付けておいたはずなのに、なぜか充電されていない。iPad自