準々決勝の相手をチェック…マイアミで観戦準々決勝の相手が決まる瞬間を現地で見届けていた。野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が11日（日本時間12日）にインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドD組のドミニカ共和国-ベネズエラ戦を現地観戦したことを報告した。吉田は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。「Miami」とテキストを添え、両国の選