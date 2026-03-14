ほろ苦い復帰戦となってしまった。現地３月13日に開催されたセリエAのセリエA第29節で、鈴木彩艶が所属するパルマは敵地でトリノと対戦。１−４で完敗を喫した。11月８日のミラン戦で左手を骨折し、２月末に戦線に復帰した鈴木は、２試合の「出番なし」を経て、この一戦でようやく先発に復帰。約４か月ぶりにピッチに立つ。だが、やはり試合勘が鈍っていたのか。開始３分、それほど威力のなかった正面のシュートを防げず、