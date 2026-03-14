極めて異例の交代劇を巡り、様々な意見がある。トッテナムは現地３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で手痛い黒星を喫した。この一戦でアントニーン・キンスキーがCLデビューを果たした。しかし、22歳のチェコ代表GKは開始６分で足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作ると、１点を追加されて迎えた15分にもキックミスで失点に関与。そして、わずか17