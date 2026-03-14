３月11日に行なわれたチャンピオンズリーグ・ラウンド16第１戦のレアル・マドリー対マンチェスター・シティ戦。サンティアゴ・ベルナベウでの90分は、シティにとって単なる敗戦以上の意味を持つかもしれない。アウェーでマドリーに０−３。この結果は、シティの今季だけでなく、ペップ・グアルディオラ体制そのものの未来を左右する可能性を秘めている。試合後、英メディアは一斉に、グアルディオラ監督の攻撃的な布陣を「敗