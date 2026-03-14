【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＤ組１位のドミニカ共和国がＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで制した。優勝した２０１３年大会以来、３大会ぶりの４強。Ｂ組２位の米国はＡ組１位のカナダと対戦。Ｃ組１位の日本は同日、試合会場で全体練習を行った。１４日（日本時間１５日）にＤ組