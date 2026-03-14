お笑いコンビ「タカアンドトシ」のトシ（49）が、11日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。カラオケ店で会った超人気歌手との思い出を披露した。先週に引き続き、この日はお笑いコンビ「ガレッジセール」がゲスト出演。「ブレーク時期を支えてくれた曲」をテーマにトークした。トシの思い出ソングは「米米CLUB」の「浪漫飛行」。若手の頃、「次長課長」の河本準一にカラオケに誘われることが多く、「