◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)MLB屈指のメジャーリーガーが顔をそろえるドミニカ共和国が準々決勝で韓国と対戦。この日も打線がつながり10得点で7回コールド勝ちをしました。試合が動いたのは2回裏、ドミニカ共和国の攻撃。先頭打者のブラディミール・ゲレーロJr.選手(※所属ブルージェイズ)が四球で出塁すると1死となった後、ジュニア・カミネロ選手(