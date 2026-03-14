高市首相は防衛大学校の卒業式で訓示し、防衛力の抜本的強化に取り組むことを強調しました。高市首相「我が国の領土、領海、領空、国民の皆様の生命と財産を断固として守り抜くために防衛省・自衛隊の組織のあり方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいきます」高市首相は現在の日本を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑なものになっているとした上で卒業生に対し「過去の常識にと