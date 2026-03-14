日経新春杯で重賞初制覇を飾ったゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に直行することになった。馬主のサンデーサラブレッドクラブが３月１４日、発表した。同馬はレース後、滋賀・ノーザンファームしがらきへ放牧に出されている。