日本銀行金沢支店は北陸3県の景気について「緩やかに回復している」として前の月の判断を据え置きました。日銀金沢支店は3月の金融経済月報を発表し北陸3県の景気について「一部弱めの動きもみられるが緩やかに回復している」として全体の判断を1年4か月連続で据え置きました。項目別にみると「個人消費」ではメモリー価格の高騰を受ける形でパソコンの買い替え需要が先行しているなどとして家電販売の判断を3か月ぶりに引き
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