春本番へ向け街の装いも衣替えです。金沢市の長町武家屋敷跡周辺で冬の間、雪などから土塀を守っていた「こも」を取り外す作業が始まりました。金沢市の長町武家屋敷跡周辺で冬の間雪から土塀を守ってきたこも。雪が付着して土がはがれるのを防ぐため、わらで編みこまれたこもが総延長1キロ余りに渡って施された風景は金沢の冬の風物詩となっています。14日は造園業者たちおよそ20人が土塀の腕木につるされた縄に一本ずつハサミを