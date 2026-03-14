俳優のＹＵが１４日、都内で２０２６年度カレンダー発売記念イベントを開催した。川辺やジャングルで撮影した一冊。「山奥の川で麦わら帽子をかぶって釣りをしたいという願いをかなえてくれた。釣った魚を食べて川の横でスイカ食べたりしました」と満足げな表情を見せた。４月からの新生活では肉体改造に取り組みたいと言い「太らない体質でびっくりするくらい脚が細い」と告白。「ずっとアクション作品がやりたいって言って