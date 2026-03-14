俳優のＹＵが１４日、都内で２０２６年度カレンダー発売記念イベントを開催し、ＷＢＣについて語った。川辺やジャングルで撮影し、等身大の姿を詰め込んだ一冊。「ミステリアスに見られがちだけど、実はそうじゃないというところをこのカレンダーを見ていただいたら分かると思います」とアピールした。学生時代に野球経験を持ち、現在行われているＷＢＣにも熱視線を送る。「１試合目から爆発してましたね」と声を弾ませ「大