「グリーンチャンネル」がＸ（旧ツイッター）でトレンド入りするなど、ＪＲＡが新たに始めたサービスに、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。ＪＲＡは３月１４日から、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を開始。電話・インターネット発売５０周年の節目に合わせてのもので、新設されたグリーンチャンネルＷｅｂ「無料版」、ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネル、そしてＪＲ