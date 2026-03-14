永島まなみ騎手（２３）＝栗東・高橋康＝が１４日の中京２Ｒで３番人気のゴーゴーパンチを勝利へと導き、今年のＪＲＡ２勝目、同通算１３１勝目をマークした。好発を決めると、積極的に主張してインの４番手を進む形に。抜群の手応えで４角を迎えると徐々にエンジン点火。ジワジワと脚を伸ばすと、ゴール手前で前を進んでいた２頭をとらえ切った。永島まなみは「１０００メートルでもしまいにいい脚を使っていたし、いい位置