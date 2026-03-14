米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、アスレチックスのマックス・マンシー内野手（23）について報じている。アスレチックスは今春のスプリングトレーニングに、三塁の明確なレギュラーを決めないまま入った。しかし、その中でマンシーが頭一つ抜け出しつつあるという。2021年ドラフト1巡目指名のマンシーは、昨季トリプルAで打率.325、出塁率.397、長打率.504を記録。メジャーでは220打席で打率.214、9本塁打、68三振